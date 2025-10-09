محليات
المرور السعودي يدعو للالتزام بمسار المشاة حفاظًا على السلامة العامة
أكد أهمية عبور الطريق من الأماكن المخصصة والانتظار لإشارة المشاة
أكدت الإدارة العامة للمرور على أهمية التزام المشاة بالقواعد المرورية والعبور من الأماكن المخصصة، مشددة على أن ذلك يسهم في الحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين، وذلك ضمن حملتها التوعوية التي أطلقتها تحت شعار "سلامتك تهمنا".
وأوضحت الإدارة، عبر حسابها الرسمي في منصة "إكس"، أن من أبرز الإرشادات الواجب اتباعها عدم عبور الطريق السريع، والانتظار لإشارة المشاة قبل العبور، والتأكد من خلو الطريق، إلى جانب الحرص على استخدام المسارات المخصصة للمشاة فقط.
وبيّنت أن هذه التوعية تأتي في إطار جهود المرور السعودي لتعزيز الثقافة المرورية لدى مستخدمي الطرق، وتقليل الحوادث الناتجة عن العبور الخاطئ، مؤكدة أن الالتزام بالتعليمات المرورية مسؤولية مشتركة لحماية الأرواح وتحقيق بيئة مرورية آمنة للجميع.