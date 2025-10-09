المرور السعودي يدعو للالتزام بمسار المشاة حفاظًا على السلامة العامة

أكدت الإدارة العامة للمرور على أهمية التزام المشاة بالقواعد المرورية والعبور من الأماكن المخصصة، مشددة على أن ذلك يسهم في الحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين، وذلك ضمن حملتها التوعوية التي أطلقتها تحت شعار "سلامتك تهمنا".