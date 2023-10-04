مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي يُجري جراحة نادرة بالمنظار لإستئصال ورم ليفي بطول 18سم مع الحفاظ على الرحم

وفي الختام أكد الدكتور هيثم فلمبان أن عمليات المناظير الجراحية تتميز عن الجراحات التقليدية، بالأمان وعدم اللجوء إلى إجراء شق في البطن، مع نسب أقل من الألم بعد الجراحة ، والأهم منذ ذلك الحد من المضاعفات مثل التهابات الجرح، الفتاق وعدم حدوث التصاقات بين الأعضاء بعد العمليات، بالإضافة إلى سرعة التعافي والخروج المبكر من المستشفى.