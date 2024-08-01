وفاة طفل غرقًا في سيل "وادي قنونا"

توفي عصر اليوم طفل لم يتجاوز الـ ١٣ من عمره غرقًا أثناء ذهابه لمشاهدة جريان سيل وادي قنونا جنوب محافظة العرضيات، بعدما شهدت المنطقة أمطارًا خفيفة سال على إثرها الوادي، فيما خرج الطفل برفقة بعض أقرانه لمشاهدة جريان السيل المجاور لقريتهم.
وحسب المصادر، فقد انزلقت بالطفل الصخور ووقع في حفرة عميقة وسط السيل الذي طمره في الحال، على الرغم من أن أحد المسنين هرع مسرعًا لإنقاذه استجابة لاستنجاد رفاق الغريق، ولكنه لم يتمكن من انتشاله إلا بعدما فارق الحياة.
وباشرت الجهات المعنية بالدفاع المدني والهلال الأحمر والشرطة، والموقع بعد تلقي البلاغ لاستكمال إجراءات حادث الغرق.