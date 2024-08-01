وفاة طفل غرقًا في سيل "وادي قنونا"

وحسب المصادر، فقد انزلقت بالطفل الصخور ووقع في حفرة عميقة وسط السيل الذي طمره في الحال، على الرغم من أن أحد المسنين هرع مسرعًا لإنقاذه استجابة لاستنجاد رفاق الغريق، ولكنه لم يتمكن من انتشاله إلا بعدما فارق الحياة.