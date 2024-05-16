الكويت.. ضبط متهم بالانضمام لجماعة محظورة خططت لأعمال إرهابية في السعودية

أمرت النيابة العامة في دولة الكويت بحجز مواطن كويتي؛ لاتهامه بالانضمام إلى جماعة محظورة والدعوة إليها، والاجتماع مع أتباع لها خططوا لأعمال إرهابية في السعودية.
وقالت النيابة: إن المواطن الكويتي نشر معلومات عن الجماعة المحظورة على الشبكة المعلوماتية، وقام بمباشرة أنشطة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وأوضحت النيابة العامة أن هذا المتهم نشر في أحد مواقع التواصل الاجتماعي معلومات وتسجيلات تروج لأفكار تلك الجماعة، كما اجتمع مع أتباع لها خططوا لأعمال إرهابية في المملكة العربية السعودية.
وبحسب بيان رسمي استجوبت النيابة الكويتية المتهم، وواجهته بالتهم المنسوبة إليه، وجارٍ استكمال التحقيق.