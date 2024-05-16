الكويت.. ضبط متهم بالانضمام لجماعة محظورة خططت لأعمال إرهابية في السعودية

وأوضحت النيابة العامة أن هذا المتهم نشر في أحد مواقع التواصل الاجتماعي معلومات وتسجيلات تروج لأفكار تلك الجماعة، كما اجتمع مع أتباع لها خططوا لأعمال إرهابية في المملكة العربية السعودية.