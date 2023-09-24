أوبريت ومسيرة وفعاليات منوّعة.. "البديع" تحتفل باليوم الوطني الـ 93

انطلقت عصر أمس السبت، فعاليات اليوم الوطني بالبديع، التي تنظمها بلدية البديع، وجمعية التنمية، بمشاركة الجهات الحكومية والأمنية والفرق الكشفية.
وتمّ خلال الاحتفال تدشين الأركان المصاحبة للفعاليات التي تنوّعت ما بين الأسر المنتجة وركن الخط العربي وركن التصوير ومرسم 93 وركن الصحة، ثم بدأ الحفل الخطابي بالقرآن الكريم، وكلمة اللجنة المنظمة للفعاليات ألقاها رئيس بلدية البديع المهندس علي بن جزاء بن سقيان، وكلمة الأهالي ألقاها رئيس جمعية الدعوة بالبديع عبدالرحمن بن محمد الشكرة.
وشاهد الحضور أوبريت الذكرى العظيمة، واختتم الحفل بتكريم الجهات المشاركة في الفعاليات والحفل الخطابي.