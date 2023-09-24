أوبريت ومسيرة وفعاليات منوّعة.. "البديع" تحتفل باليوم الوطني الـ 93

وتمّ خلال الاحتفال تدشين الأركان المصاحبة للفعاليات التي تنوّعت ما بين الأسر المنتجة وركن الخط العربي وركن التصوير ومرسم 93 وركن الصحة، ثم بدأ الحفل الخطابي بالقرآن الكريم، وكلمة اللجنة المنظمة للفعاليات ألقاها رئيس بلدية البديع المهندس علي بن جزاء بن سقيان، وكلمة الأهالي ألقاها رئيس جمعية الدعوة بالبديع عبدالرحمن بن محمد الشكرة.