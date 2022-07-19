"حسام بن سعود" يفتتح ملتقى التوظيف 2022 بمنطقة الباحة

من جهته بين مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة خالد بن ربيعان آل مشوط، أن الملتقى يستهدف توفير أكثر من 2000 فرصة وظيفية للجنسين في أكثر من 20 شركة من مختلف مناطق المملكة؛ حيث من المقرر استفادة أكثر من 300 خريج وخريجة من منشآت التدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة لهذا العام، وأكثر من 5000 زائر استقطبوا بفتح موقع متخصص لمنح تذاكر دخول وفق الطاقة الاستيعابية للملتقى، كما أن هذا الحدث سيستمر خلال المدة من 18- 19 يوليو الجاري.