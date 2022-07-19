"حسام بن سعود" يفتتح ملتقى التوظيف 2022 بمنطقة الباحة

افتتح الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، أمس الاثنين ملتقى التوظيف 2022.
وكان في استقبال أمير المنطقة لدى وصوله مقر الحفل، محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد.
وفور وصوله قَصّ الشريط إيذانًا بافتتاح الملتقى، تلا ذلك توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلة في الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة وشركة الفحص الفني الدوري للسيارات والمركبات ممثلة في المدير التنفيذي للشركة الدكتور محمد بن شباب البقمي، والتي تهدف إلى استقطاب خريجي برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بكافة مناطق المملكة ليلتحقوا بالعمل بمنشآت شركة الفحص الفني الدوري للسيارات والمركبات.
بعد ذلك اطلع أمير الباحة على ما تُقدمه الشركات من فرص وظيفية، وأخذت صورة تذكارية مع المتدربين والمتدربات الخريجين، وتم تكريم الجهات المشاركة.
من جهته بين مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة خالد بن ربيعان آل مشوط، أن الملتقى يستهدف توفير أكثر من 2000 فرصة وظيفية للجنسين في أكثر من 20 شركة من مختلف مناطق المملكة؛ حيث من المقرر استفادة أكثر من 300 خريج وخريجة من منشآت التدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة لهذا العام، وأكثر من 5000 زائر استقطبوا بفتح موقع متخصص لمنح تذاكر دخول وفق الطاقة الاستيعابية للملتقى، كما أن هذا الحدث سيستمر خلال المدة من 18- 19 يوليو الجاري.