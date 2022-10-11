"جامعة الأمير محمد بن فهد" تكرّم الطلاب الفائزين في "هاكاثون أوكساچون"

استقبل رئيس جامعة الأمير محمد بن فهد الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري، في مكتبه مساء الإثنين، الفريق الطلابي المشارك في مسابقة "هاكاثون أوكساچون" الفائز في المسابقة عبر مشروع "BlindLine" وهو عبارة جهاز ذكي لتعلم لغة برايل وسط منافسة مع ٦٥ مشروعاً من مختلف الجامعات السعودية والقطاعين الخاص والحكومي ضمن فعاليات "هاكاثون الريادة في الابتكار الصناعي"، الذي نظمته وزارة التعليم بالتعاون مع مدينة نيوم الصناعية "أوكساچون"
وكرّم الأنصاري، الطلاب الفائزين في المشروع، الطالب خالد النجيدي، والطالبة غادة الحبيب، والمشرف على المشروع الدكتور غضنفر لطيف.
وتنافست هذه الفرق ضمن مجالات "التقنية في خدمة الإنسان، واستدامة المياه، والوقود الكهربائي، والهيدروجين الأخضر".
حضر حفل التكريم نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور فيصل بن يوسف العنزي، ونائب رئيس الجامعة المشارك لشؤون الطلاب عمر بن جودت الموسى، وعدد من قيادات الجامعة ومسؤوليها.
وهنّأ رئيس الجامعة الدكتور الأنصاري، أبناءه الطلاب بهذا الإنجاز، مشيداً بجهودهم المميزة في هذه المسابقة التي أثمرت عن هذا المشروع المميز والذي يسهم في إيجاد حلول يمكن الاستفادة منها من قبل ذوي الإعاقة البصرية.
وأعلن دعم الجامعة لهذا المشروع وتسجيله في مكتب براءات الاختراع الأمريكي من خلال مكتب براءات الاختراع بالجامعة، مشيراً إلى أن الجامعة تبنت دعم هذا المشروع بالكامل من خلال مركز الأمير تركي بن محمد بن فهد للإبداع وريادة الأعمال لتحويله إلى مشروع تجاري يمكن الاستفادة منه من قِبل الفئات المستهدفة.
وأوضح الأنصاري، أن مركز الأمير تركي بن محمد بن فهد للإبداع وريادة الأعمال، يهدف إلى دعم وإثراء مثل هذه المشاريع الطلابية المميزة وتحويلها إلى مشاريع اقتصادية بما يخدم المجتمع في المجالات الاقتصادية والصناعية المختلفة، كما يسعى المركز لتحويل هذه المبادرات الإبداعية إلى مشاريع اقتصادية جذابة على المستويين المحلي والعالمي.