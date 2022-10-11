"جامعة الأمير محمد بن فهد" تكرّم الطلاب الفائزين في "هاكاثون أوكساچون"

استقبل رئيس جامعة الأمير محمد بن فهد الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري، في مكتبه مساء الإثنين، الفريق الطلابي المشارك في مسابقة "هاكاثون أوكساچون" الفائز في المسابقة عبر مشروع "BlindLine" وهو عبارة جهاز ذكي لتعلم لغة برايل وسط منافسة مع ٦٥ مشروعاً من مختلف الجامعات السعودية والقطاعين الخاص والحكومي ضمن فعاليات "هاكاثون الريادة في الابتكار الصناعي"، الذي نظمته وزارة التعليم بالتعاون مع مدينة نيوم الصناعية "أوكساچون"