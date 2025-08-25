رئيس "الغذاء والدواء" يرأس اجتماع الطاولة المستديرة مع الشركات الأمريكية

وأشار الجضعي خلال اللقاء، إلى ما تتمتع به المملكة من جاذبية استثمارية، ترتكز على قوة اقتصادها وموقعها الجغرافي المتميز، إلى جانب اهتمامها بالبحث والتطوير والابتكار، وتعزيزها بنية تحتية رقمية متقدمة، في إطار رؤية شاملة ترسّخ مكانتها بين أسرع الاقتصادات العالمية نموًا وأكثرها استدامة.