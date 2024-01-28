اتفاق بين "اتحاد الغرف" و"البلدية" لحصر العوائق التنظيمية التي تواجه قطاعات الاقتصاد الوطني

وفي هذا السياق عقد فريق عمل مشترك من اتحاد الغرف السعودية ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان اليوم الأحد اجتماعًا برئاسة رئيس الاتحاد حسن بن معجب الحويزي، والمشرف العام على وكالة الوزارة للتراخيص والامتثال محمد بن إبراهيم الملحم، جرى خلاله مناقشة آلية عمل لجان تطوير الاشتراطات البلدية، وتمثيل الاتحاد فيها بما يحقق مصالح منشآت القطاع الخاص.