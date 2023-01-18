"البحرية الملكية السعودية" تسلِّم نظيرَتها البريطانية قيادة قوة الواجب المختلطة "CTF 150"

وقامت قوة الواجب المختلطة (CTF 150) بقيادة القوات البحرية الملكية السعودية في الفترة من 21 يوليو 2022م إلى 18 يناير 2023م، ببناء إستراتيجيات جديدة في المفهوم العملياتي، أسهمت في تنفيذ عمليتين مركزيتين أطلق عليهما اسم «سيف البحر 1،2»، وعمليتين أخريين سريعتين سُميتا «درع البحر 1،2»، نُفذ خلالها 57 عملية ممارسة حق الزيارة والتفتيش للزوارق المشتبه بها، نتج عنها ست عمليات قبض وإتلاف للمخدرات بكميات قدرت بـ 19.723 كجم، بقيمة إجمالية تجاوزت 315 مليون دولار أمريكي، وقيمة سوقية تُقدر بأربعة مليارات دولار.