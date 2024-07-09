"مجمع فيصل الطبي" بالطائف ينقذ شابًّا من "سلس البول الكلي"

تمكّن فريق طبي في مجمع الملك فيصل بتجمع الطائف الصحي، من علاج مريض "17 عامًا" كان يعاني من سلس البول الكلي.
جاء ذلك عقب عملية معقّدة، كانت لا تجرى إلا في مستشفيات مرجعية؛ لخضوع المريض لعدة عمليات ترقيع سابقة للمثانة.
وكان المريض يعاني من سلس كلي في البول، وسبق أن خضع لعملية ترقيع للمثانة البولية باستخدام الأمعاء، وعملية قناة "ميتروفينوف" بالزائدة الدودية.
لكن معاناة المريض من سلس البول استمرت معه؛ ما أثر في قدرته على ممارسة حياته الطبيعية.
فيما قرر الفريق الطبي المختص في مجمع الملك فيصل بالطائف، بعد معاينة الحالة، وإجراء دراسة لحجم المثانة؛ إجراء عملية إعادة ترميم لعنق المثانة؛ لإيقاف معاناة المريض من سلس البول.
وعلى الرغم من صعوبة العملية، وكونها من العمليات المعقدة، تكللت بالنجاح، بفضل الله تعالى.
وقد غادر المريض المجمع وهو بصحة جيدة، مع متابعته في العيادة وإجراء الفحوص الإشعاعية، بعد فترة التعافي التي أثبتت نجاح العملية.