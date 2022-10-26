"الأكاديمية اللوجستية" تفتح باب التسجيل للدفعة الخامسة ضمن برامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف

وأوضحت أن التنوع التدريبي يأتي تلبية للطلب والاحتياج في سوق العمل، ولاسيما التخصصات النوعية كالقطاع اللوجستي، عبر توفيرها لأربعة مسارات رئيسة تبدأ بالبرامج التأهيلية الطويلة التي تمتد إلى 12 شهرًا يتخللها تدريب على رأس العمل لكل متدرب، بتخصصاتها المعلنة حاليًا كدفعة خامسة لهذا المسار تتضمن أربعة تخصصات يتلقى المتدربون فيها مجموعة من المهارات والمعارف في إدارة سلاسل الإمداد واللوجستيات، وأُسس التجارة الإلكترونية والميل الأخير، وإدارة المخازن، والنماذج الاحترافية في جوانب التسويق والمبيعات وخدمة العملاء، في حين أن المسارات الثلاثة المتبقية هي: مسار برامج الدورات القصيرة والتدريب عن بُعد، ومسار برامج الشهادات المهنية الاحترافية الدولية، ومسار البرامج التنفيذية المتخصصة.