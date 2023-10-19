فيصل بن سلطان: في عهد الملك سلمان وولي عهده الأمين تشهد المملكةُ نهضةً شاملة على كل المستويات

وأكّد سموه أن المملكة في هذا العهد الزاهر تجاوزت كثيرًا من التحديات التي يعانيها العالم، وبفضل الله ثم بحكمة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، كانت بلادنا مقصدًا لكثير من الدول التي تجد في المملكة القدرة والحكمة على إيجاد الحلول لكثير من النزاعات، والعمل لما فيه صالح الإنسان في أي مكان، وقد سخرت المملكة مكانتها وإمكاناتها للمساعدة في حلّ كثير من النزاعات وتقديم العون والمساعدة لكل المحتاجين، عبر تقديم عمل إنساني وإغاثي ساهم في تخفيف الكوارث الإنسانية التي حلت في العديد من دول العالم، وكان الجسر الإغاثي السعودي مستمرًّا في كل الاتجاهات وفي كل الأوقات، فكانت المملكة وأعمالها الإغاثية والإنسانية محطّ أنظار العالم، وهي تتصدّر قائمة الدول الأكثر تقديمًا للمساعدات.