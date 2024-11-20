"الموارد البشرية" تحصد جائزتين في مؤتمر SHRM MENA2024

وشملت الجائزة الأولى فئة التميز في التعلم والتطوير عن مشروع "تأهيل المتميزين"، بينما كانت الجائزة الثانية بعنوان "الاعتراف في بناء أسس التميز في الموارد البشرية"، التي مُنحت تقديرًا لجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في وضع أسس قوية ومتميزة لإدارة الموارد البشرية، من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية التي تسهم في تعزيز جودة بيئة العمل وتحقيق الريادة في مجال إدارة رأس المال البشري.