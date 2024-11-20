"الموارد البشرية" تحصد جائزتين في مؤتمر SHRM MENA2024

حققت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جائزتين خلال مشاركتها في مؤتمر SHRM MENA 2024 الذي انعقد في مدينة الرياض.
جاء ذلك ضمن جوائز SHRM MENA Star Awards، التي تُكرِّم أبرز المؤسسات والأفراد المتميزين في مجالات الموارد البشرية على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وشملت الجائزة الأولى فئة التميز في التعلم والتطوير عن مشروع "تأهيل المتميزين"، بينما كانت الجائزة الثانية بعنوان "الاعتراف في بناء أسس التميز في الموارد البشرية"، التي مُنحت تقديرًا لجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في وضع أسس قوية ومتميزة لإدارة الموارد البشرية، من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية التي تسهم في تعزيز جودة بيئة العمل وتحقيق الريادة في مجال إدارة رأس المال البشري.
ويأتي فوز وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بهذه الجوائز تأكيدًا لالتزامها بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الموارد البشرية في القطاع العام وتعزيز بيئة العمل الداخلية، ورفع مستوى مشاركة الموظفين في صنع القرار، مما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي وتحقيق التنمية المستدامة.