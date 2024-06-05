"السعودية الخضراء" تطلق شخصية "نمور" بهدف إلهام الشباب والأطفال وتعزيز وعيهم بأهمية الحفاظ على البيئة

وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لسلسلة من النجاحات والإنجازات التي تم تحقيقها خلال العام الماضي؛ حيث شهدت المملكة ولادة سبعة من صغار النمر العربي في إطار برنامج إكثار وحماية الأنواع المهددة بالانقراض في محافظة الطائف، والذي نجح بشكل كبير منذ انطلاقه في مضاعفة أعداد النمور العربية في المحميات الطبيعية.