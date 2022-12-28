"التجارة" تشهِّر بفرع شركة ارتكبت الغش التجاري ببيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية

شهّرت وزارة التجارة بفرع شركة تختص بتجارة المواد الغذائية والاستهلاكية بمدينة نجران بعد صدور حكم قضائي يدين المنشأة ومالكها بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري؛ نتيجة حيازة وعرض وبيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية (7 عبوات زبدة).
ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بجازان المتضمن فرض غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، وإغلاق المنشأة لمدة أسبوعين، ونشر الحكم على نفقة المخالفين.
وتؤكد وزارة التجارة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية ضدهم، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين.
وتحث الوزارة عموم المستهلكين على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة حماية المستهلك عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900.