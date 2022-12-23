جازان.. جمعية الإحسان الطبية تحتفل بتقديم خدماتها لمليون مستفيد

وبهذه المناسبة رفع رئيس مجلس الإدارة أحمد مسعود الفيفي، باسم أعضاء مجلس الإدارة وفريق العمل، الشكر لأمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر، على رعايته الحفل، وعلى ما تناله الجمعية من الاهتمام والدعم الكبير، ومتابعته كل إنجازاتها الكبيرة في خدمة المستفيدين عبر مبادراتها المختلفة.