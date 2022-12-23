جازان.. جمعية الإحسان الطبية تحتفل بتقديم خدماتها لمليون مستفيد

تحتفل جمعية الإحسان الطبية الخيرية بجازان الأربعاء المقبل 28/ 12/ 2022م، بوصول عدد المستفيدين من خدمات الجمعية لأكثر من مليون مستفيد منذ تأسيسها في عام 1429هـ عبر مبادراتها المختلفة، وذلك في حفلها تحت عنوان "مليون إحسان لجازان"، برعاية أمير المنطقة الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز.
وبهذه المناسبة رفع رئيس مجلس الإدارة أحمد مسعود الفيفي، باسم أعضاء مجلس الإدارة وفريق العمل، الشكر لأمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر، على رعايته الحفل، وعلى ما تناله الجمعية من الاهتمام والدعم الكبير، ومتابعته كل إنجازاتها الكبيرة في خدمة المستفيدين عبر مبادراتها المختلفة.