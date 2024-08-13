لعشاق الحياة البحرية.. واجهة "أمواج" بجازان تُقَدم تجربة استمتاع متكاملة

ويعزز من الإقبال على الشواطئ والواجهات البحرية، ما تشهده منطقة جازان اليوم من حراك تنموي كبير عبر حزمة المشاريع التي أطلقت مؤخرًا لمواكبة الحراك الذي تشهده المملكة تزامنًا مع رؤية 2030، وتنشيط السياحة في المنطقة، لتحقيق طموحات القيادة الحكيمة في تعزيز مصالح الوطن والمواطن.