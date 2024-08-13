لعشاق الحياة البحرية.. واجهة "أمواج" بجازان تُقَدم تجربة استمتاع متكاملة

تُعد واجهة "أمواج" التي تقع على الشاطئ الأوسط بمدينة جيزان، واحدةً من أفضل الوجهات البحرية ذات الجذب السياحي والمميزة للزوار للاستمتاع بجمال البحر؛ حيث يوفر تجربة فريدة لعشاق البحر والحياة البحرية بشكل عام، مع فرصة للتمتع بمنظر غروب الشمس الساحر في تلك الوجهة الشاطئية المميزة، والاستمتاع بالأجواء الجميلة الممطرة التي تشهدها المنطقة كاملة.
وتشهد الواجهة هذه الأيام إقبالًا من المتنزهين والزوار؛ لما يتوفر بها من خدمات بلدية تمثل عنصرًا تفاعليًّا تنسجم فيه جميع المقومات البيئية والاقتصادية والاستثمارية والسياحية.
وتصنف الواجهات البحرية بمنطقة جازان، بعد إضافة واجهة "أمواج"، بأنها من أكبر المتنزهات البحرية في المملكة، ومن أهم المواقع الاستثمارية المميزة في المنطقة، بمساحة تقدر بـ1000.000 متر مربع، وتحيط بها الأسواق والمطاعم، وتمتاز بقربها من مركز المدينة، وبها مواقف للسيارات بسعة 80.000 متر مربع.
وتضم واجهة مدينة جيزان البحرية 6 مناطق للألعاب الترفيهية، ومسطحات خضراء بمساحة 350.000 متر مربع، إضافة إلى الساحات ومواقع الاحتفالات والملاعب، إلى جانب الممشى المحاذي للبحر بطول 2600 متر وبعرض 30 مترًا، والشارع الثقافي الذي يُعَد أهم مرافق الواجهة البحرية.
وركّزت أمانة منطقة جازان -على مدى السنوات الماضية- اهتمامها بتطوير الواجهات البحرية بالمنطقة ومحافظاتها، وأنشأت الحدائق والملاعب والمماشي والمرافق السياحية والرياضية والخدمية التي تسهم في إيجاد بيئة تكاملية وتفاعلية لمرتاديها، حتى بلغت اليوم 209 حدائق، و14 واجهة بحرية، و198 ملعبًا رياضيًّا، و96 ممشى متنفسًا عامًّا بالمحافظات كافة.
ويعزز من الإقبال على الشواطئ والواجهات البحرية، ما تشهده منطقة جازان اليوم من حراك تنموي كبير عبر حزمة المشاريع التي أطلقت مؤخرًا لمواكبة الحراك الذي تشهده المملكة تزامنًا مع رؤية 2030، وتنشيط السياحة في المنطقة، لتحقيق طموحات القيادة الحكيمة في تعزيز مصالح الوطن والمواطن.