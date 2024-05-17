عائلة "السلطان" تتقدَّم بخالص العزاء لعائلة "أبو الجدايل" في فقيدهم الراحل

ببالغ الحزن والأسى، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تتقدم عائلة السلطان (ناصر بن مهدي السلطان وخالد بن ناصر السلطان) بأحر التعازي وصادق المواساة لعائلات "أبو الجدايل" و"آل خورشيد" و"آل أبو زيد"، وأرحامهم وأقاربهم، في فقيدهم الراحل المغفور له -بإذن الله- السيد عبدالإله حسن أسعد أبو الجدايل، زوج السيدة زين عثمان خورشيد.