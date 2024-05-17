عائلة "السلطان" تتقدَّم بخالص العزاء لعائلة "أبو الجدايل" في فقيدهم الراحل

ببالغ الحزن والأسى، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تتقدم عائلة السلطان (ناصر بن مهدي السلطان وخالد بن ناصر السلطان) بأحر التعازي وصادق المواساة لعائلات "أبو الجدايل" و"آل خورشيد" و"آل أبو زيد"، وأرحامهم وأقاربهم، في فقيدهم الراحل المغفور له -بإذن الله- السيد عبدالإله حسن أسعد أبو الجدايل، زوج السيدة زين عثمان خورشيد.
والعزاء الخالص لأشقائه وأبناء المرحوم حسن أسعد أبو الجدايل:
حاتم حسن أبو الجدايل
عبدالعزيز حسن أبو الجدايل
فاطمة حسن أبو الجدايل
ثريا حسن أبو الجدايل
سامي حسن أبو الجدايل
محمد حسن أبو الجدايل
أشرف حسن أبو الجدايل
ولأبنائه: إيمان ودلال وماجد ونورة وبسمة عبدالإله أبو الجدايل.
سائلين الله العظيم للفقيد الرحمة والغفران، وأن يسكنه فسيح جناته. {إنَّا للهِ وإنَّا إِلَيْه رَاجِعُون}، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.