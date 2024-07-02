لجنة المنح بالطائف تجري القرعة الإلكترونية لاستبدال عدد من الأراضي

أجرت لجنة المنح بأمانة الطائف، اليوم الثلاثاء، القرعة الإلكترونية لاستبدال قطع أراض واقعة في بطون الأودية ومجاري السيول بأراضي منح أخرى، لـ 66 مواطنًا ومواطنة، في قاعة البيئة والإنسان بمنتزه الردف.
وأوضحت الأمانة، أنها عملت على تخصيص قطع أراضٍ لكل المستحقين ممن لديهم أراضٍ ثبت أنها تقع على الأودية ومجاري السيول، وتم تحديث بياناتهم على بوابة الأمانة الإلكترونية.
وبين أن الأمانة نفذت أعمال القرعة الإلكترونية ضمانًا للشفافية عبر برنامج إلكتروني يختار من خلاله المواطن والمواطنة قطعته دون أي تدخل من موظفي الأمانة.
وتأتي هذه القرعة استكمالاً لتوزيع المنح على المستفيدين، وتطبيق كل الأنظمة المتبعة خلال إجراء القرعة، بما يحقق عدالة التوزيع والتخصيص بحضور الممنوحين.