لجنة المنح بالطائف تجري القرعة الإلكترونية لاستبدال عدد من الأراضي

أجرت لجنة المنح بأمانة الطائف، اليوم الثلاثاء، القرعة الإلكترونية لاستبدال قطع أراض واقعة في بطون الأودية ومجاري السيول بأراضي منح أخرى، لـ 66 مواطنًا ومواطنة، في قاعة البيئة والإنسان بمنتزه الردف.