عمرها 65 عامًا.. جراحة تنقذ حاجّة إندونيسية في تجمّع مكة المكرمة الصحي

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي أن المريضة حضرت عن طريق الإسعاف، وتبلغ من العمر 65 عامًا إندونيسية الجنسية كانت تعاني من آلام مبرحة بأعلى الفخذ الأيمن، تمت مباشرة الحالة من قبل أطباء الطوارئ وبعد إكمال الفحوص اللازمة تم استدعاء فريق الجراحة العامة.