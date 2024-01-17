"الجاسر": إكسبو الرياض 2030 يعزز اقتصاديات النقل وحركة الاستثمار بالمملكة والمنطقة

وقال "الجاسر: "إن المملكة ولله الحمد تمتلك جاهزية عالية، وبنية تحتية قوية متقدمة، في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، فخلال الأشهر القليلة الماضية وبدعم سمو ولي العهد حققت منظومة النقل والخدمات اللوجستية قفزات عالمية في العديد من المؤشرات الدولية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، إذ قفزت المملكة عالميًا 14 مرتبة في مؤشر الربط الجوي الصادر عن اتحاد النقل الدولي IATA لتكون من أعلى الدول نموًا في الربط الجوي لقطاع الطيران في العالم، وتحتل المرتبة 13 عالميًا، كما تتصدر المملكة ولله الحمد المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر ترابط شبكات الطرق".