"الجاسر": إكسبو الرياض 2030 يعزز اقتصاديات النقل وحركة الاستثمار بالمملكة والمنطقة

أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر أن الفوز الكبير الذي حققته المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتنظيم معرض إكسبو 2030 في العاصمة الرياض، يجسد المكانة الرفيعة التي تتبوّأها المملكة في المحافل الدولية، والثقة العالية في الجدارة السعودية على تنظيم هذا الحدث العالمي الكبير.
وقال "الجاسر: "إن المملكة ولله الحمد تمتلك جاهزية عالية، وبنية تحتية قوية متقدمة، في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، فخلال الأشهر القليلة الماضية وبدعم سمو ولي العهد حققت منظومة النقل والخدمات اللوجستية قفزات عالمية في العديد من المؤشرات الدولية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، إذ قفزت المملكة عالميًا 14 مرتبة في مؤشر الربط الجوي الصادر عن اتحاد النقل الدولي IATA لتكون من أعلى الدول نموًا في الربط الجوي لقطاع الطيران في العالم، وتحتل المرتبة 13 عالميًا، كما تتصدر المملكة ولله الحمد المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر ترابط شبكات الطرق".
وأوضح أنه خلال الأشهر القليلة الماضية تم إطلاق 5 مشاريع للنقل العام بالحافلات لتسهيل حركة التنقل داخل المدن، كما تم تطوير وإطلاق خدمات نقل الركاب بالحافلات للربط بين المدن، ويشمل ذلك 200 مدينة ومحافظة.
وبيّن "الجاسر" أن استضافة المملكة إكسبو 2030 ستشكل إضافة للناتج المحلي الإجمالي من خلال الحراك الاقتصادي الكبير الذي تُحدثه هذه الفعالية العالمية في قطاع النقل (الجوي - البحري - البري)، إضافة إلى نمو أعمال الخدمات اللوجستية، فضلًا عن انتعاش القطاعات الأخرى طيلة فترة المعرض البالغة 6 أشهر، موضحًا أن إكسبو الرياض 2030 سيخدم قطاع النقل والخدمات اللوجستية ويدعم حركة التنقل والاستثمار في المملكة والمنطقة بشكل عام من خلال ارتفاع حركة الركاب والبضائع وزيادة معدلات الحركة الجوية، كما سيعمل على تعظيم الفرص للمستثمرين والمقاولين، وسيكون موقع إكسبو منصة عالمية للشركات الباحثة عن فرص استثمارية في المملكة سواء في قطاع النقل والخدمات اللوجستية أو مشاريع البنى التحتية الأخرى.
وعدّ وزير النقل نجاح المملكة في استضافة إكسبو 2030 فرصة استثنائية لإبراز الهوية السعودية ومشاريع التحول الطموحة والمنبثقة من رؤية المملكة 2030، ونشارك العالم مسيرتنا نحو مستقبل مشرق، بدعم ومتابعة متواصلة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.