ولي العهد يلتقي ملك بوتان ورئيس السنغال وولي العهد الأردني ورئيس وزراء فيتنام

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم جلالة الملك جيغمي كيزار نامجيل، ملك مملكة بوتان.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ووزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، والوفد الرسمي لجلالة ملك مملكة بوتان.
كما التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم فخامة الرئيس باسيرو ديوماي فاي، رئيس جمهورية السنغال.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدَيْن، وفرص التعاون المشترك في مختلف المجالات.
حضر اللقاء الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير المالية محمد الجدعان، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السنغال سعد النفيعي، والوفد الرسمي المرافق لرئيس جمهورية السنغال.
والتقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، والمسائل ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان.
كذلك التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم دولة السيد فام مينه تشينه، رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها.
حضر اللقاء الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير المالية محمد الجدعان، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس بندر الخريف، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى فيتنام محمد دهلوي، والوفد الرسمي لرئيس وزراء فيتنام.