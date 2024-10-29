ولي العهد يلتقي ملك بوتان ورئيس السنغال وولي العهد الأردني ورئيس وزراء فيتنام

حضر اللقاء الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير المالية محمد الجدعان، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس بندر الخريف، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى فيتنام محمد دهلوي، والوفد الرسمي لرئيس وزراء فيتنام.