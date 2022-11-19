"الأرصاد": هطول أمطار رعدية وتكوُّن الضباب على الشرقية والقصيم وحائل والشمالية والجوف وتبوك والمدينة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن لا تزال مهيّأةً لهطول أمطارٍ رعدية وتكوُّن الضباب على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، القصيم، حائل، الحدود الشمالية؛ تمتد إلى أجزاءٍ من مناطق: الجوف، تبوك، المدينة المنوّرة، في حين تكون السماء غائمةً جزئيًا تتخللها سُحب رعدية ممطرة على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة، الباحة، عسير، جازان.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزأين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.