"الأرصاد": هطول أمطار رعدية وتكوُّن الضباب على الشرقية والقصيم وحائل والشمالية والجوف وتبوك والمدينة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن لا تزال مهيّأةً لهطول أمطارٍ رعدية وتكوُّن الضباب على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، القصيم، حائل، الحدود الشمالية؛ تمتد إلى أجزاءٍ من مناطق: الجوف، تبوك، المدينة المنوّرة، في حين تكون السماء غائمةً جزئيًا تتخللها سُحب رعدية ممطرة على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة، الباحة، عسير، جازان.