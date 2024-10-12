أمين منطقة الرياض تعاون مع حكومتي "كونغي دو" و"إنشيون"

يجتمع سمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض، بالدكتور دونج يون كيم، حاكم مقاطعة "كونغي دو" في
ناقش الجانبان دعم التعاون في مجالات التنمية الحضرية، ويشكل نماذج متميزة في خدمات الاتصالات والبنية التحتية للتكنولوجيات الصغيرة. كما تم بحث إمكانية تنفيذ المشاريع التعاونية بين المعهد العربي لإنماء المدن والكومات المحلية من أجل الاستدامة
وفي لقاء آخر، اجتمع سموه بعمدة مدينة "إنشيون" الكورية، السيد يو جونغ-بوك، لبحث سبل التعاون في مجالات المدن الذكية.
تأتي هذه اللقاءات ضمن سلسلة اجتماعات يقوم بها سموه لتعزيز العلاقات بين الرياض والمدن الكورية والاستفادة من التجارب المتنوعة في مختلف المجالات.