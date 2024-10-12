أمين منطقة الرياض تعاون مع حكومتي "كونغي دو" و"إنشيون"

ناقش الجانبان دعم التعاون في مجالات التنمية الحضرية، ويشكل نماذج متميزة في خدمات الاتصالات والبنية التحتية للتكنولوجيات الصغيرة. كما تم بحث إمكانية تنفيذ المشاريع التعاونية بين المعهد العربي لإنماء المدن والكومات المحلية من أجل الاستدامة