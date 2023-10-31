تدخل جراحي ناجح بـ"سعود الطبية" لاستئصال ورم دماغي بالتخدير الموضعي لثلاثينية

كشفت مدينة الملك سعود الطبية عن نجاح فريق طبي متخصّص في جراحة المخ والأعصاب في استئصال ورم دماغي بالتخدير الموضعي لمريضة ثلاثينية، كانت قد تمّت إحالتها إلى المدينة بعد تعرضها لنوبة تشنج.
وأوضح استشاري جراحة المخ والأعصاب الدكتور أحمد الجشي؛ أن الفحوصات الشاملة أظهرت وجود ورم في الجهة اليمنى من الدماغ امتد إلى منطقة حركة الوجه والمنطقة الداعمة للكلام، خلافاً عن أن الورم كان محاطاً من جانبه بألياف حركية مسؤولة عن التحكم في الجانب الأيسر من الجسم.
وأضاف د. الجشي؛ نظراً لتكرار نوبات التشنج الناتجة عن حجم الورم ولحساسية موقعه ومن أجل إتاحة الفرصة لاستئصال الورم بالكامل وتقليل مخاطر العملية، أُجريت تحت التخدير الموضعي مع بقاء المريضة مستيقظة وتمّت العملية بنجاح دون حدوث أي مضاعفات.
وأشار إلى أن العملية تكللت بالنجاح -ولله الحمد-، وتمكنت من تحريك أطرافها بشكلٍ سليم، وبفضل الله غادرت المدينة بصحة جيدة جداً بعد ثلاثة أيامٍ من التعافي.
يُذكر أن مدينة الملك سعود الطبية تقع ضمن نطاق الرياض لتجمُّع الرياض الصحي الأول.