تدخل جراحي ناجح بـ"سعود الطبية" لاستئصال ورم دماغي بالتخدير الموضعي لثلاثينية

وأوضح استشاري جراحة المخ والأعصاب الدكتور أحمد الجشي؛ أن الفحوصات الشاملة أظهرت وجود ورم في الجهة اليمنى من الدماغ امتد إلى منطقة حركة الوجه والمنطقة الداعمة للكلام، خلافاً عن أن الورم كان محاطاً من جانبه بألياف حركية مسؤولة عن التحكم في الجانب الأيسر من الجسم.