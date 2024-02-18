"تطوير محمية الملك سلمان" تجري دراسة عن مسببات الأمراض النباتية لشجر الطلح

أجرت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية بالتعاون مع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء"، دراسة عن مسببات الأمراض النباتية لشجر الطلح وعزل الفطريات المصابة، سعياً منها ‏للحفاظ على الموارد النباتية وتنميتها وتكاثرها في مناطق المحمية.