"تطوير محمية الملك سلمان" تجري دراسة عن مسببات الأمراض النباتية لشجر الطلح

أجرت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية بالتعاون مع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء"، دراسة عن مسببات الأمراض النباتية لشجر الطلح وعزل الفطريات المصابة، سعياً منها للحفاظ على الموارد النباتية وتنميتها وتكاثرها في مناطق المحمية.
وأكدت أن ذلك يأتي حرصاً من الطرفين على تحقيق الأهداف ذات المنفعة المشتركة في مجال الوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها.
وأوضحت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية أن الدراسة تهدف لمكافحة الآفات النباتية والأمراض الحيوانية؛ وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية، لضمان صحة النباتات والحيوانات واستدامتها، وتعزيز وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة في هذا المجال.