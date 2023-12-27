رصد ومتابعة فإطاحة.. مروّجو مخدرات ومخالفون في قبضة رجال الأمن

وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم؛ من بينها القبض على 6 مقيمين من الجنسية السورية قاموا بسرقة مركبات واستخدامها في السطو على منازل ومحال واستراحات ومبانٍ تحت الإنشاء في الرياض، والاستيلاء على ما تحويه من مبالغ مالية ومقتنيات شخصية وأجهزة إلكترونية.