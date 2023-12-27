رصد ومتابعة فإطاحة.. مروّجو مخدرات ومخالفون في قبضة رجال الأمن

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، عدداً من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها.
وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم؛ من بينها القبض على 6 مقيمين من الجنسية السورية قاموا بسرقة مركبات واستخدامها في السطو على منازل ومحال واستراحات ومبانٍ تحت الإنشاء في الرياض، والاستيلاء على ما تحويه من مبالغ مالية ومقتنيات شخصية وأجهزة إلكترونية.
وفي القصيم، باشرت الجهات الأمنية حادث مشاجرة واعتداءٍ تمّ تداولها في محتوى مرئي في أحد الأماكن العامة، وتمّ تحديد أطرافها في حينه.
وأضاف الأمن العام في فيديو على حسابه في "إكس"، أنه تم القبض في الطائف على مواطن قام بترويج أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي مخبَّأةً داخل مركبته.
وفي مكة المكرّمة، تمّ القبض على مواطنيْن اثنيْن قاما بتعطيل كاميرا جهاز الرصد الآلي من رصد المخالفات المرورية في إحدى الطرق السريعة، عبر وقوف أحدهما أمام كاميرا الجهاز، وتوثيق ذلك، ونشره بمنصات التواصل الاجتماعي.
ونجحت قوات الأمن في حفر الباطن، في القبض على مواطنَيْن قاما بترويج مادة الحشيش المخدر وأقراصٍ خاضعة لتنظيم التداول الطبي كانت مخبأةً في مركبة يقودها أحدهما.