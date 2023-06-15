لجان "الحج" الميدانية تواكب تفويج مئات الحافلات من المدينة إلى مكة يوميًا

وتباشر اللجان العاملة بوزارة الحج والعمرة أعمال تفويج ضيوف الرحمن من مساكنهم والوصول إلى مراكز التفويج البري، وضبط مواعيد التفويج عبر أجهزة الربط الآلي في مواعيد منتظمة تعنى بسرعة إنجاز أعمال التفويج، وطلبات المغادرة المسجّلة آليًا، بإشراف مباشر من لجنة الحج والزيارة بإمارة منطقة المدينة المنورة، وبمتابعة الهيئة العليا لمراقبة نقل الحجاج، والنقابة العامة للسيارات، والمؤسسة الأهلية للأدلاء، وبمشاركة القطاعات الأمنية بما يضمن راحة وجاهزية الحجاج، ووصولهم بيسر إلى المشاعر المقدسة.