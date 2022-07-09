رجال الأمن حاضرون.. الطائف تشارك أهلها فرحتهم بالورد والهدايا "صور"

هذا وقد ارتسمت الفرحة والابتسامة على وجوه الأطفال الذين لم تغفلهم الأمانة والمحافظة في توزيع الورود والحلويات، تزامنًا مع حلول عيد الأضحى المبارك، كما التقطت الكثير من الصور التذكارية بين الأطفال مع أسرهم وهم يحملون تلك الورود والهدايا، لتبقى ذكريات عيد بهيج لا تنسى.