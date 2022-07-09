رجال الأمن حاضرون.. الطائف تشارك أهلها فرحتهم بالورد والهدايا "صور"

قامت أمانة محافظة الطائف، اليوم -بالتعاون مع المحافظة ورجال الأمن- بتوزيع أكثر من 2000 من الورود والهدايا والحلويات على الأهالي؛ ابتهاجًا وفرحةً بحلول عيد الأضحى المبارك.
وجاءت هذه المعايدة لمشاركة الأهالي فرحتهم في صبيحة أول أيام العيد بابتسامة رسمت البهجة.. في المقابل أبدى الأهالي سعادتهم بتلك المبادرة التي تقدّمها محافظة الطائف وأمانة الطائف؛ مثمنين مشاركتهما المجتمعية والتواجد الدائم في المناسبات التي من شأنها بث الفرح والسعادة في نفوس الأهالي.
هذا وقد ارتسمت الفرحة والابتسامة على وجوه الأطفال الذين لم تغفلهم الأمانة والمحافظة في توزيع الورود والحلويات، تزامنًا مع حلول عيد الأضحى المبارك، كما التقطت الكثير من الصور التذكارية بين الأطفال مع أسرهم وهم يحملون تلك الورود والهدايا، لتبقى ذكريات عيد بهيج لا تنسى.