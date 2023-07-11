خلال أسبوع.. معالجة ظاهرة التشوه البصري في 58 موقعًا بالجوف

وأضاف أن أعمال البلدية في الأسبوع الماضي، شملت 12 جولة للإصحاح البيئي أنهت الفِرَق الميدانية خلالها رش وتعقيم 127 حاوية نفايات، و16 جولة لصحة البيئة شهدت إنذار 3 منشآت مخالفة.