فرصة عقارية بمزاد الرمال

يعرض المزاد فرصة عقارية نادرة في موقع استراتيجي في أهم الأحياء المميزة حي الرمال شمال شرق مدينة الرياض، ويتكون العقار من أرض خام بمساحة 100,000 متر مربع ، حيث يقع العقار بالقرب من أهم الطرق بمدينة الرياض طريق الأمير محمد بن سلمان ، وبالقرب من مشروع المسار الرياضي ومشروع روشن ومطار الملك خالد الدولي وجامعة الأميرة نورة.