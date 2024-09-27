فرصة عقارية بمزاد الرمال

تعلن شركة عقارنا العقارية وبإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» وبقرار من محكمة التنفيذ ، عن إقامة مزاد "الرمال" الحضوري الإلكتروني وذلك يوم الإثنين 07 / 10 / 2024م الموافق 04/ 04/ 1446 هــ بقاعة أروما للمناسبات بالرياض الساعة 4:00 مساء.
يعرض المزاد فرصة عقارية نادرة في موقع استراتيجي في أهم الأحياء المميزة حي الرمال شمال شرق مدينة الرياض، ويتكون العقار من أرض خام بمساحة 100,000 متر مربع ، حيث يقع العقار بالقرب من أهم الطرق بمدينة الرياض طريق الأمير محمد بن سلمان ، وبالقرب من مشروع المسار الرياضي ومشروع روشن ومطار الملك خالد الدولي وجامعة الأميرة نورة.
ويعتبر المزاد فرصة جاذبة للباحثين عن الفرص الاستثمارية الواعدة، كما ترحب شركة عقارنا العقارية بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على 0537804447-0537804448