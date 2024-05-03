شاهد.. أمير الرياض يدشن مشاريع ويرعى اتفاقيات في شقراء ويكرم الداعمين

دشن أمير الرياض فيصل بن بندر، عددًا من المشروعات التنموية، ورعى عدداً من اتفاقيات الشراكة الاجتماعية في محافظة شقراء والمراكز التابعة لها.
وتضمنت المشاريع التي تم تدشينها "مشروع إنشاء وتجهيز مركز غسيل الكلى بمستشفى المحافظة، وتدشين حديقة الملك سلمان بالقصب، وطريق المجمعة شقراء، ومستودع التمرين الطبي بالمحافظة"، وتدشين مسرح المهندس محمد البواردي، ومشروع ترميم وتأهيل قصر السبيعي التاريخي، وفندق لابوسكيه.
وشهد أمير المنطقة توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة المجتمعية لصالح مستشفى شقراء العام؛ حيث جمع الاتفاق الأول وزارة الصحة وأوقاف محمد بن عبدالله الجميح، فيما كان الاتفاق الثاني بين وزارة الصحة وشركة الرقيب.
وكرم الأمير فيصل بن بندر الداعمين لتلك المشاريع، كما أقام مأدبة غداء، حضرها محافظ شقراء، ورؤساء المراكز والمعرفين، وأعضاء المجلس المحلي، وممثلو القطاعات الحكومية بالمنطقة، ومسؤولو المحافظة وأهاليها.