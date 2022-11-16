ملتقى الابتكار يستهلّ فعالياته بجلسة الريادة في الابتكار الصناعي

استهل ملتقى الابتكار وريادة الأعمال بعنوان "الابتكار نحو الريادة"، جلساته بجدة اليوم، بجلسة الريادة في الابتكار الصناعي، نوقشت خلالها محاور تسعى لترسيخ ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وإسهامها في دفع عجلة التنمية الوطنية، والتعريف بالريادة في الابتكار الصناعي، التي حظيت بحضور عمداء كليات إدارة الأعمال والأكاديميين والمختصين في مجالات الابتكار وريادة الأعمال، وممثلي منشآت وقطاعات الأعمال المختلفة؛ حيث يأتي هذا الملتقى بالتزامن مع أسبوع ريادة الأعمال العالمي.
وشارك في الجلسة التي أدارها مدير خدمات الابتكار للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" عمر كتبي، وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية والمشرف العام على وكالة الوزارة للتمكين الصناعي المهندس البدر بن عادل فودة، ومدير عام الإدارة العامة للتصنيع المتقدم والابتكار الدكتور ماجد بن محمد القويز.
وأقيمت جلسة التقنيات الحديثة في الابتكار الصناعي تحت عنوان "الابتكار نحو الريادة"، لملامسة الملتقى رؤية المملكة 2030؛ حيث تم عرض موضوعات "تنافسية ريادة الأعمال"، و"رواد الأعمال بين الواقع والمأمول"؛ فيما تناولت ورش العمل المختصة، التقنية والطاقة والبيئة وريادة الأعمال، إلى جانب موضوعات الإبداع والابتكار، والملكية الفكرية، والصناعة.
وأدار الجلسة الرئيس التنفيذي لشركة تكنولوجيا الصحراء المهندس ماجد الرفاعي، بمشاركة عميد البحث العلمي بجامعة جدة الدكتور محمد القرني، وأخصائي تطوير صناعي تحت إدارة الإنتاج والتصنيع المتقدم في وزارة الصناعة والثروة المعدنية المهندس أيمن الجهني، ومدير عام نقل وتسويق التقنية بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور باسم إسماعيل.
يُذكر أن ملتقى الابتكار وريادة الأعمال يعمل على تمكين أصحاب الأفكار والابتكارات من خلال الجلسات الاستشارية، يحضرها مختصون في مجالات ريادة الأعمال والتقنية والصناعة، والتفاعل من خلال عرض المشروعات والابتكارات في المعرض المصاحب للملتقى الذي يحظى بمشاركة 20 مبتكرًا من رواد ورائدات الأعمال؛ حيث يسهم في تطوير الأفكار واختيارها على أرض الواقع، وسط تطلعات لجذب الملتقى أكثر 10 آلاف مبتكر من رواد ورائدات الأعمال، وأصحاب الأفكار والمخترعين، ومجتمع الأعمال والمستثمرين.