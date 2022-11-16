ملتقى الابتكار يستهلّ فعالياته بجلسة الريادة في الابتكار الصناعي

يُذكر أن ملتقى الابتكار وريادة الأعمال يعمل على تمكين أصحاب الأفكار والابتكارات من خلال الجلسات الاستشارية، يحضرها مختصون في مجالات ريادة الأعمال والتقنية والصناعة، والتفاعل من خلال عرض المشروعات والابتكارات في المعرض المصاحب للملتقى الذي يحظى بمشاركة 20 مبتكرًا من رواد ورائدات الأعمال؛ حيث يسهم في تطوير الأفكار واختيارها على أرض الواقع، وسط تطلعات لجذب الملتقى أكثر 10 آلاف مبتكر من رواد ورائدات الأعمال، وأصحاب الأفكار والمخترعين، ومجتمع الأعمال والمستثمرين.