"الالتزام البيئي": الضوضاء تضر بالراحة النفسية وتؤثر على جودة الحياة

في خطوة توعوية، أكد المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي أن مستوى الراحة النفسية في الأحياء السكنية يرتبط ارتباطًا مباشرًا بمستوى الضجيج المحيط بها.
وأوضح المركز، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن الضوضاء تؤثر سلبًا على المجتمع، حيث تشمل آثارها اضطرابات النوم، والإجهاد النفسي، وارتفاع ضغط الدم.
ويواصل المركز جهوده في رصد مستويات الضوضاء في المناطق السكنية والصناعية باستخدام أجهزة قياس متخصصة، بهدف دعم جودة الحياة، وبناء بيئة عمرانية أكثر هدوءًا وتوازنًا.
وبيّن المركز أن دوره لا يقتصر على الرصد فقط، بل يشمل أيضًا تحليل البيانات ورفع التوصيات للجهات المختصة، في إطار منظومة وطنية تعزز من الاستدامة البيئية وتحسين معايير الحياة في المدن.