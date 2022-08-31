"السعودية الخيرية" للزهايمر تطلق حملتها التوعوية "خلك أقرب يحسهم"

وتنطلق بالتضامن مع أكثر من 600 جهة، بالتعاون مع أمانات المناطق والوزارات والمنشآت الحكومية والمؤسسات غير الربحية والقطاع الخاص والعام والشركات والبنوك؛ للإعلان على كل منسوبيها بأعراض المرض ومراحله، وأهمية التعرف على دليل قائمة الأطباء في إصدار أول للجمعية "دليل رابطة ألزهايمر" عبر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.