"السعودية الخيرية" للزهايمر تطلق حملتها التوعوية "خلك أقرب يحسهم"

تستعدّ الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر لإطلاق حملتها التوعوية: "خلك أقرب يحسهم"، خلال الشهر الجاري.
يأتي ذلك تزامنًا مع الشهر العالمي للزهايمر الذي يصادف سبتمبر من كل عام، وهو حدث عالمي يتم تنظيمه بدعم صنّاع القرار ووزارتي الصحة والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
كما ينظم بالتعاون مع منظمة ألزهايمر الدولية، بهدف رفع الوعي لدى المجتمعات بمرض ألزهايمر؛ حيث واكبت الجمعية هذه القضية العالمية منذ العام 2012م.
وتسعى الحملة لإيصال ونشر الوعي عبر كل القنوات المتاحة للجمهور العام، وبجميع الوسائل المتاحة إلكترونيًّا.
وتنظم الجمعية في إطارها عددًا من المحاضرات يتم بثّها مباشرة على برنامج "زوم"، وتدرج بحساب الجمعية في "يوتيوب" @saudialzheimer.
وسيتحدث فيها متخصصون في المخ والأعصاب وأمراض كبار السن والشيخوخة وألزهايمر والأمراض النفسية؛ لشرح ماهية المرض وأبعاده الصحية والنفسية ومراحله المختلفة وسبل الوقاية منه والحد من انتشاره؛ ما تقدمه الجمعية من خدمات للمرضى.
وتنطلق بالتضامن مع أكثر من 600 جهة، بالتعاون مع أمانات المناطق والوزارات والمنشآت الحكومية والمؤسسات غير الربحية والقطاع الخاص والعام والشركات والبنوك؛ للإعلان على كل منسوبيها بأعراض المرض ومراحله، وأهمية التعرف على دليل قائمة الأطباء في إصدار أول للجمعية "دليل رابطة ألزهايمر" عبر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.
كما تهدف الحملة هذه السنة إلى التركيز على القرب من مريض ألزهايمر ورفع مستوى الوعي العام بالمرض عبر تثقيف شرائح المجتمع المختلفة حوله، وتقديم الدعم والمساندة للمرضى.
وكذا تحسين المستوى الصحي والمعيشي لهم عبر تأمين العلاج والأجهزة المساندة، وتقديم الدعم والمشورة لعائلات المصابين ومن يقوم برعايتهم، وتعزيز التضامن المجتمعي مع معاناة المرضى، مع أهمية دعم المجتمع لهم، خاصة في ظل ازدياد عدد المصابين بهذا المرض.
كما سيتم توقيع العديد من الاتفاقيات مع جهات مختلفة؛ لخدمة المرضى وأسرهم، ضمن إطار الثقافة المجتمعية والتنمية المستدامة.
وعلى من لديه الرغبة بالمشاركة تعبئة الاستمارة من خلال الموقع الإلكتروني: www.alz.org.sa ، وزيارة مواقع التواصل الاجتماعي: @saudialzhimer