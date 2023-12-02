بعد غد.. إطلاق النسخة الثالثة من منتدى مبادرة السعودية الخضراء بالتزامن مع كوب 28

تطلق بعد غد الاثنين مبادرة "السعودية الخضراء"، النسخة الثالثة من منتدى مبادرة السعودية الخضراء، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب 28" على أرض مدينة إكسبو دبي.
وتهدف نسخة هذا العام للبناء على نجاحات نسخة العام الماضي التي أقيمت في مصر بالتزامن مع مؤتمر "كوب 27"، والتي تم خلالها الكشف عن مشاريع هامة في مجال العمل المناخي، شملت إطلاق مركز المعرفة للاقتصاد الدائري للكربون، وتأسيس المركز الإقليمي لتعزيز جهود تقليل الانبعاثات الكربونية، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "إسكوا".
وتجمع النسخة الثالثة من منتدى مبادرة "السعودية الخضراء" نخبةً من الشخصيات العالمية المؤثرة وقادة الرأي وخبراء المناخ حول العالم؛ بهدف تبادل الأفكار والرؤى، ومناقشة أفضل السبل لمجابهة التحديات المناخية بكفاءة.
وفي إطار مبادرة السعودية الخضراء، تعتزم المملكة زراعة "10" مليارات شجرة في مختلف أنحاء البلاد خلال العقود القادمة، وحماية "30%" من إجمالي مساحة المناطق البرية والبحرية في المملكة بحلول عام 2030م، إضافة إلى ذلك تلتزم المملكة بخفض الانبعاثات الكربونية بمقدار "278" مليون طنّ سنويًّا بحلول عام 2030م.
وتسهم هذه الأهداف الوطنية في تحقيق الأهداف الإقليمية الطموحة التي حددتها مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التي تم إطلاقها في عام 2021م، والتي تركز على إزالة "670" مليون طن من انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وزراعة "50" مليار شجرة في دول المنطقة.