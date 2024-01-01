مختص يدعو مرضى السكري من النمط الأول لاستخدام تقنيات التحكم والمتابعة

دعا استشاري الغدد الصماء وسكري الأطفال بمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، البروفيسور عبدالمعين عيد الأغا، مرضى السكري النمط الأول والذين لا يستخدمون تقنيات التحكم في داء السكري، بضرورة الحرص على استخدامها ومواكبة التطورات المتلاحقة لهذه التقنيات، لكونها تسهم في ربط المريض بكل ما يتعلق بمرضه على مدار الساعة، عكس الأشخاص الذين لا يستخدمون التقنيات، ويتابعون ويتحكمون بمرضهم بالطرق التقليدية. وقال إن تقنية مضخة الأنسولين، وتقنية مجسات المراقبة المستمرة للسكر على مدار الساعة دون الحاجة إلى وخز الإصبع ونزول الدم، ساهمت في إعطاء الأمان والتحكم بداء السكري، وحصول المرضى على التنبيهات المباشرة والفورية في حال اختلال نسبة سكر الدم في الجسم، بالإضافة إلى الحصول على علاج الأنسولين في الوقت المحدد وبالجرعات المطلوبة بكل دقة متناهية، إذ دأبت الشركات العالمية في مجال التقنيات الطبية على إنتاج أجهزة "مجسات مراقبة" لمعدلات السكر في الدم يسهل استخدامها من قبل المرضى، والأهم من ذلك دقتها في تحذير المريض عند ملاحظة أي تغير في معدل السكر لديه.