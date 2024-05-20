"إسلامية نجران" و"الإرشاد والتوجيه بالحرس الوطني" تنظمان معرض "المرابطين بالحد الجنوبي"

ويأتي هذا المعرض استشعارًا من الوزارة لإبراز جهود المرابطين على الحد الجنوبي، وتضحياتهم في حماية حدود هذه البلاد المباركة والحفاظ على مقدسات المسلمين، وكإحدى ثمرات مذكرة التعاون الموقعة بين وزارة الحرس الوطني ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.