"إسلامية نجران" و"الإرشاد والتوجيه بالحرس الوطني" تنظمان معرض "المرابطين بالحد الجنوبي"

نظّمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بنجران -ممثلة في الأمانة العامة للمعارض والمؤتمرات وبالتعاون مع جهاز الإرشاد والتوجيه بوزارة الحرس الوطني اليوم- معرض "المرابطين بالحد الجنوبي"، الذي يستمر لمدة أربعة أيام، بمقر قيادة الحرس الوطني بالمنطقة.
وتستعرض الوزارة من خلال هذا المعرض تطبيقاتها الإلكترونية والبرامج الذكية التي تتعلق بالحج والعمرة، وجهود مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في توزيع وطباعة القرآن الكريم بعدد من اللغات، إلى جانب عرض إصدارات المجمع وأدوات الطباعة ومراحلها.
كما تقيم الوزارة على هامش المعرض أنشطةً دعوية ومحاضرات يقدّمها عدد من المشايخ والدعاة، تتناول تعزيز ثقافة الأمن الفكري، وحقوق ولاة الأمر ووجوب السمع والطاعة لهم، وكذلك الوسطية والاعتدال.
ويأتي هذا المعرض استشعارًا من الوزارة لإبراز جهود المرابطين على الحد الجنوبي، وتضحياتهم في حماية حدود هذه البلاد المباركة والحفاظ على مقدسات المسلمين، وكإحدى ثمرات مذكرة التعاون الموقعة بين وزارة الحرس الوطني ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.