"شؤون الحرمين" توزع قرابة 81 ألف عبوة مياه زمزم يوم أمس

وأضافت الرئاسة في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أنه تم استهلاك 510 لترات للتعقيم بالبايوكير، و530 لترًا للتعقيم بالروبوتات، و29.700 لتر لتعقيم الأسطح، و3100 لتر معقمات الأيدي.