"شؤون الحرمين" توزع قرابة 81 ألف عبوة مياه زمزم يوم أمس

استعرضت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أبرز الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام ليوم الأربعاء 22/ 4/ 1444هـ.
وشملت جهود الرئاسة: تقديم خدمات الإرشاد المكاني باللغات لـ21.732 مستفيدًا، وقامت بتوزيع 80.832 عبوة مياه زمزم، و272 عربة عادية للمحتاجين، ووفرت 1145 عربة كهربائية للطواف والسعي، و1244 خدمة دافع عربة للقاصدين.
وأضافت الرئاسة في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أنه تم استهلاك 510 لترات للتعقيم بالبايوكير، و530 لترًا للتعقيم بالروبوتات، و29.700 لتر لتعقيم الأسطح، و3100 لتر معقمات الأيدي.
وتابعت أنه تم تقديم 1750 كتيبًا ومطوية و2580 خدمة تطويف؛ فيما استفاد 18.500 شخص من التوعية الرقمية، و62400 شخص من التوعية الميدانية.