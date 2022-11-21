مركز التحكيم التجاري يستعرض جهود القضاء في تعزيز المملكة كمقر آمن للتحكيم

وتوافقت نتائج الدراسة الإلحاقية التي أجراها المركز هذا العام مع ما توصلت إليه دراسة العام الماضي، من توافق القضاء السعودي مع أفضل الممارسات الدولية وتعزيز المملكة مقرًا آمنًا للتحكيم؛ لا سيما الالتزام الدقيق بتطبيق الفقرة الأولى من المادة الـ50 من نظام التحكيم السعودي، وبالأخص ما يتعلق بنظر المحاكم في دعاوى البطلان بناءً على الحالات الشكلية الواردة في النظام دون أن يكون لها فحص وقائع النزاع وموضوعه، والاضطراد في تضييق نطاق مخالفة الشريعة والنظام العام فيما خالف نصًا قطعيًا من الكتاب والسنة والإجماع، وهو ما ترجمته الأرقام بشكل واضح؛ حيث لم يُقبل من جميع طلبات الطعن بالبطلان محل الدراسة التي تبلغ 131 طلب طعن بالبطلان إلا 3,8 بالمئة منها بناء على "مخالفة الشريعة والنظام العام"؛ مما يعطي طمأنة واستقرارًا لأحكام التحكيم في المملكة، كما أظهرت نتائج دراسة هذا العام بقاء نسبة إبطال أحكام التحكيم في المملكة دون الـ8 بالمئة، في توائم مع أفضل الأنظمة القضائية حول العالم.