انتقال فرع "ذيب لتأجير السيارات" في الباحة إلى مقر جديد على طريق الملك عبدالعزيز

تعد شركة "ذيب" لتأجير السيارات إحدى أبرز الشركات الرائدة على مستوى المملكة والمنطقة، في قطاع تأجير السيارات، وتمتلك الشركة قاعدة عريضة من العملاء، من مختلف الفئات والقطاعات، والأفراد، بجانب امتلاكها لباقة واسعة من حلول وخدمات تأجير المركبات، وذلك من خلال التأجير طويل، وقصير المدى، وتتمتع الشركة بخبرات تراكمية تمتد لأكثر من 30 عاما، حيث انطلقت أعمالها في مجال تأجير السيارات منذ عام 1991م، ليصل أسطولها حاليًا إلى أكثر من 25 ألف مركبة.