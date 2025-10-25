في إنجاز خليجي.. صندوق تنمية الموارد البشرية يحصد جائزة أفضل فريق للموارد البشرية 2025

في خطوة لافتة، حصد صندوق تنمية الموارد البشرية ، جائزة أفضل فريق للموارد البشرية في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2025، وذلك خلال حفل توزيع جوائز القمة السنوية للموارد البشرية الحكومية في دورتها الـ13، والذي أقيم في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
ويأتي هذا التتويج تقديراً لجهود الصندوق في تبني أفضل الممارسات العالمية في إدارة الموارد البشرية، والتميّز في استقطاب الكفاءات وتطوير قدرات ومهارات منسوبيه، ضمن بيئة عمل تحفز على الابتكار.
كما حصل المدير التنفيذي للموارد البشرية بالصندوق، متعب بن علي القنيصي، على المركز الثاني في جائزة أفضل قائد موارد بشرية في القطاع الحكومي، فيما نال الصندوق المركز الثاني كأفضل استراتيجية تعلم وتطوير في القطاع العام والحكومي.
وتسلّم القنيصي الجوائز خلال الحفل، ممثلاً للصندوق.
ويعكس هذا الإنجاز تبنّي "هدف" لأحدث استراتيجيات الموارد البشرية، وحرصه على تطبيق أعلى المعايير الدولية، عبر برامج نوعية ومبادرات رائدة في مجالات التنمية البشرية والتعلم والتطوير، وتعزيز تجربة الموظف.
ويُعد نيل الجائزة تتويجًا لجهود الصندوق في مسيرته نحو التميز المؤسسي، وتعزيز جودة الأداء، وتطوير الكفاءات الوطنية، وخلق بيئة عمل تمكينية تشجع على الإبداع، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية رأس المال البشري.
يُذكر أن جوائز القمة الخليجية للموارد البشرية الحكومية تهدف لتكريم المؤسسات والأفراد الذين أظهروا تميزاً في قيادة وتطوير الموارد البشرية، والتنوع المؤسسي، والتخطيط الإستراتيجي، عبر فئات متخصصة.
وكان "هدف" قد حصل في العام الماضي على شهادة الآيزو ISO 10015، وهي معيار دولي يعكس التميز في إدارة الجدارات وتطوير المواهب، ويُسهم في تحقيق كفاءة التدريب وتحسين الأداء المؤسسي، إلى جانب عدة جوائز وشهادات دولية في مجالات الجودة.