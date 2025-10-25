في إنجاز خليجي.. صندوق تنمية الموارد البشرية يحصد جائزة أفضل فريق للموارد البشرية 2025

وكان "هدف" قد حصل في العام الماضي على شهادة الآيزو ISO 10015، وهي معيار دولي يعكس التميز في إدارة الجدارات وتطوير المواهب، ويُسهم في تحقيق كفاءة التدريب وتحسين الأداء المؤسسي، إلى جانب عدة جوائز وشهادات دولية في مجالات الجودة.