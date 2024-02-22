"الحقيل": يوم التأسيس ذكرى تؤكد ارتباط أبناء الدولة بتاريخ وطنهم وجذوره

وقال: ذكرى يوم التأسيس تُعد مصدر اعتزاز وفخر بتاريخ أمجادنا، نستذكر فيه بطولات مؤسس الدولة السعودية الأولى الإمام محمد بن سعود، مفتخرين بالنهضة الشاملة التي تشهدها المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين.