"الحقيل": يوم التأسيس ذكرى تؤكد ارتباط أبناء الدولة بتاريخ وطنهم وجذوره

رفع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين، بمناسبة ذكرى "يوم التأسيس".
وقال: ذكرى يوم التأسيس تُعد مصدر اعتزاز وفخر بتاريخ أمجادنا، نستذكر فيه بطولات مؤسس الدولة السعودية الأولى الإمام محمد بن سعود، مفتخرين بالنهضة الشاملة التي تشهدها المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين.
وأضاف: تؤكد هذه الذكرى الراسخة ارتباط أبناء الدولة بتاريخ وطنهم وجذوره، وتبين العمق التاريخي لهذا الوطن وما تحقق على أيدي أئمته وملوكه ورجاله المخلصين، وتبرز مكانة المملكة وثقلها الإقليمي والدولي الذي وصلت إليه في الوقت الحاضر.
واختتم كلمته بالاعتزاز والفخر بما تشهده المملكة من نهضة تنموية وثقافية واقتصادية وسياسية إذ تسير بخطى متسارعة لتعزز من مكانتها وتحقق النماء والازدهار لأبنائها، وتسعى لإبراز مكانتها التاريخية وعنايتها بتراثها الأصيل وعمقها الحضاري.