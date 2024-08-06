"سار" تعلن عن 5.1 مليون مسافر عبر قطاراتها خلال النصف الأول من 2024

كشفت الخطوط الحديدية السعودية "سار" عن أبرز أرقامها التشغيلية للنصف الأول من العام الجاري 2024م؛ حيث تجاوز عدد المسافرين 5.1 مليون مسافر عبر قطارات "سار"، بنسبة زيادة قدرها 17% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.
وأشارت "سار" إلى أن ارتفاع أعداد الركاب صاحبه ارتفاع في عدد الرحلات خلال النصف الأول من عام 2024م على مختلف شبكاتها بنسبة 5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي؛ ليصل إجمالي عدد الرحلات إلى 17.2 ألف رحلة عبر شبكات قطار الشرق وقطار الشمال وقطار الحرمين السريع.
وأوضحت "سار" أن حجم المعادن والبضائع التي جرى نقلها عبر شبكاتها خلال النصف الأول من العام الجاري تجاوز 13.26 مليون طن، بنسبة ارتفاع قدرها 9% عن ذات الفترة من عام 2023م؛ مما أسهم بإزاحة أكثر من مليون رحلة شاحنة عن الطرق السريعة بالمملكة؛ الشيء الذي يسهم في رفع معدلات السلامة المرورية والحفاظ على البنية التحتية للطرق، والحدّ من الانبعاثات الكربونية.
من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية السعودية الدكتور بشار بن خالد المالك، أن هذه النتائج الإيجابية للشركة خلال النصف الأول من العام الجاري 2024م تأتي بالتزامن مع ما حققته من إنجازات خلال موسم حج عام 1445هـ، الذي شهد نجاحًا استثنائيًّا في مختلف الخدمات التي قُدِّمَت لحجاج بيت الله الحرام، مضيفًا أن هذه المنجزات ما هي إلا نتاج للدعم غير المحدود الذي تحظى به الشركة من القيادة الرشيدة، حفظها الله، والجهود التي بُذلت وما زالت من أجل تحقيق هذه المؤشرات الإيجابية.
ولفت إلى أن هذا التميز على صعيد نتائج النصف الأول من عام 2024م لا تنحصر آثاره على خدمة الركاب المباشرة فحسب، بل تشمل الخدمات اللوجستية التي تقدمها "سار" للمساهمة في رفع مؤشرات الأداء اللوجستي للمملكة العربية السعودية، بما يلبي مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030.
وأفاد الدكتور المالك بأن "سار" شهدت توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاستراتيجية خلال النصف الأول من العام الجاري، والتي هدفت إلى تقديم خدمات النقل عبر الخطوط الحديدية، إضافةً إلى العديد من المبادرات التي من شأنها الارتقاء بهذه الخدمات، والتي كان من أبرزها الإعلان عن خدمة القطار الفاخر الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي تنطلق أولى رحلاته في الربع الرابع من عام 2025م، وتوقيع عقد شراء 10 قطارات حديثة لشبكة قطار الشرق؛ مما سيسهم في تحقيق مختلف المستهدفات الوطنية للارتقاء بجودة الحياة، إضافةً إلى توقيع مذكرتَيْ تفاهم مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، وبدعم من برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب"؛ بهدف ربط المنطقة اللوجستية بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام بشبكة الخطوط الحديدية؛ مما سيتيح للمنشآت الموجودة في المدينة الصناعية الوصول إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وميناء الرياض الجاف وموانئ الجبيل ورأس الخير، ويسهم في تمكين سلاسل إمداد القطاع الصناعي بالمنطقتين الوسطى والشرقية، وتسهيل نفاذ المنتجات للأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.
وأعلنت "سار"، الشهر الماضي، عن نجاح خططها التشغيلية لكل من قطار المشاعر المقدسة وقطار الحرمين السريع خلال موسم حج العام 1445هـ؛ حيث تم نقل 2.2 مليون حاج عبر قطار المشاعر المقدسة على متن 2,206 رحلات، فيما استقلّ أكثر من مليون مسافر قطار الحرمين السريع عبر 3,895 رحلة جرى تسييرها خلال الموسم.
يذكر أن الخطوط الحديدية السعودية تؤدي دورًا محوريًّا في تنمية اقتصاد المملكة من خلال مساهمتها في قطاع النقل والخدمات اللوجستية عبر خدمات نقل الركاب وخدمات الشحن التجاري عبر أربع شبكات خطوط حديدية حول المملكة، إضافة إلى دورها اللوجستي في تمكين القطاعات المختلفة بما يسهم في تعزيز مجمل التطلعات التنموية في المملكة، وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.