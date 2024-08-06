"سار" تعلن عن 5.1 مليون مسافر عبر قطاراتها خلال النصف الأول من 2024

من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية السعودية الدكتور بشار بن خالد المالك، أن هذه النتائج الإيجابية للشركة خلال النصف الأول من العام الجاري 2024م تأتي بالتزامن مع ما حققته من إنجازات خلال موسم حج عام 1445هـ، الذي شهد نجاحًا استثنائيًّا في مختلف الخدمات التي قُدِّمَت لحجاج بيت الله الحرام، مضيفًا أن هذه المنجزات ما هي إلا نتاج للدعم غير المحدود الذي تحظى به الشركة من القيادة الرشيدة، حفظها الله، والجهود التي بُذلت وما زالت من أجل تحقيق هذه المؤشرات الإيجابية.