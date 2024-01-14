"موسم الرياض" يعلن بدء إنشاء منطقة "بوليفارد Runway" الجديدة بتجارب فريدة وعالمية

وجاء الإعلان عن المنطقة الجديدة بعد توقيع الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس فيصل بافرط، ورئيس التسويق لمجموعة السعودية الأستاذ خالد طاش و بحضور المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر مدير عام مجموعة السعودية، مذكرة تفاهم لإنشاء منطقة "بوليفارد Runway"، والتي تتيح للزوار المواءمة بين تجربة الطائرات وأصناف متعددة من الأطعمة التي تقدمها مطاعم عالمية متخصصة ، إلى جانب احتواء المنطقة على العديد من الفعاليات الأخرى منها تجربة رعب استثنائية لإحدى الطائرات، ومنطقة ألعاب متنوعة.