في المجمعة.. عودة أكثر من 33 ألف طالب وطالبة للدراسة وسط اكتمال الاستعدادات

عاد أكثر من 33 ألف طالب وطالبة، اليوم الأحد، إلى مقاعد الدراسة في مدارس البنين والبنات بتعليم المجمعة على مستوى مختلف المراحل الدراسية بعد تمتعهم بإجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني 1445هـ.
وفي التفاصيل، بدأت إدارة تعليم المجمعة الاستعدادات لبداية الفصل الدراسي الثالث في وقتٍ مبكرٍ بمتابعة من مدير التعليم بمحافظة المجمعة يوسف بن عبداللطيف الملحم؛ حيث أكّد أهمية اكتمال التهيئة والعمل على جاهزية المدارس على أكمل وجه.
ووجّه "الملحم"؛ مديري الإدارات ورؤساء الأقسام المعنية ببذل قصارى الجهود بالدعم والمساندة للبدء ببداية جادة؛ لينعم الطلاب وبناتنا الطالبات بعام دراسي مُميّزٍ حافلٍ بالعطاء.
وبمناسبة بدء الفصل الدراسي الثالث، هنَّأ "الملحم"؛ أبناءه الطلاب وبناته الطالبات، على نجاحهم في الفصل الدراسي الثاني 1445هـ، ودعاهم إلى بذل مزيدٍ من الجهد على الانضباط في دراستهم؛ لتحقيق رؤاهم وتطلعات الوطن، كما قدّم الشكر للمعلمين والمعلمات على الدور التنموي والرائد في تعليم وإعداد أجيال المستقبل.
من جانبه، أكّد المتحدث الرسمي لتعليم المجمعة فهد المطيري؛ جاهزية المدارس كافة لبدء الفصل الدراسي الثالث 1445هـ، حيث يستعد أكثر من 3000 معلم ومعلمة لاستقبال الطلاب والطالبات، مُشيراً إلى أهمية التكامل مع أولياء الأمور في المهام المُشتركة لدعم التحصيل العلمي للطلاب والطالبات، وتحفيزهم على الانضباط والانتظام من خلال مُساعدتهم على تنظيم وإدارة الوقت بنجاح.