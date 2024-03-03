في المجمعة.. عودة أكثر من 33 ألف طالب وطالبة للدراسة وسط اكتمال الاستعدادات

وبمناسبة بدء الفصل الدراسي الثالث، هنَّأ "الملحم"؛ أبناءه الطلاب وبناته الطالبات، على نجاحهم في الفصل الدراسي الثاني 1445هـ، ودعاهم إلى بذل مزيدٍ من الجهد على الانضباط في دراستهم؛ لتحقيق رؤاهم وتطلعات الوطن، كما قدّم الشكر للمعلمين والمعلمات على الدور التنموي والرائد في تعليم وإعداد أجيال المستقبل.