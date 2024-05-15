استعدادًا لموسم الحج.. "وقاء مكة" ينظّم تجربة فرضية للسيطرة على الأمراض الحيوانية

وأوضح رئيس قطاع الصحة الحيوانية بمركز وقاء الدكتور سند الحربي، أن المركز سيكون له خلال موسم الحج أدوارٌ مهمة للمحافظة على الصحة العامة؛ من خلال التأكّد من صحة وسلامة المواشي الواردة إلى العاصمة المقدسة وفق سلسلة من الإجراءات والتدابير الوقائية، والتي تقوم بها فرق بيطرية متخصصة، إلى جانب مكافحة نواقل الأمراض والحدّ من تفشّي الأمراض المعدية وفقاً لخطة المركز لموسم الحج.