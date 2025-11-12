بهوية متجددة وبرؤية طموحة.. أمير جازان يُدشّن انطلاقة مهرجان "جازان 2026"

دشّن صاحبُ السموّ الملكيّ الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان ورئيس اللجنة العلياّ لمهرجان جازان 2026، اليوم، هويةَ المهرجان الجديدة، إيذانًا ببدء التحضيرات لانطلاق نسخته المرتقبة، وذلك بحضور سموِّ نائبه الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي.
وأكد المشرفُ العامّ على المهرجان، وكيل إمارة المنطقة وليد الصنعاوي، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الهوية الجديدة تعبّر عن روح التجدد والإبداع التي تميّز مهرجان جازان، وتسلّط الضوء على المقومات السياحية والثقافية والترفيهية الغنيّة التي تزخر بها المنطقة، مشيرًا إلى أن فرق العمل بدأت في تنفيذ الخطط التنظيمية والإعلامية لإخراج النسخة المقبلة بما يليق بمكانة جازان وتنوّعها البيئي والجغرافي.
وأضاف أن مهرجان "جازان 2026" سيشهد باقةً واسعةً من الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي تستهدف جميع شرائح المجتمع والزوار، وتسهم في تنشيط الحراك السياحي والاقتصادي، بما يعكس التوجّه الوطني لتعزيز مكانة السياحة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويأتي تدشين الهوية الجديدة للمهرجان تأكيدًا لاهتمام سموّ أمير جازان وسموّ نائبه بتطوير الفعاليات النوعية التي تبرز التنوع الطبيعي والثقافي للمنطقة، وترسّخ حضورها كوجهة سياحية وترفيهية بارزة على مستوى المملكة.