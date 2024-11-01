المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية يؤكد عدم صحة ما تم تداوله حول ظروف العمل في المملكة

في ظل ما تم تداوله في وسائل الإعلام المختلفة حول ادعاءات بارتفاع معدلات الوفاة للعاملين في المملكة العربية السعودية بسبب ظروف العمل، أصدر المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية بيانًا يوضح فيه عدم صحة هذه الادعاءات، مؤكدًا أنها غير مدعومة بمصادر موثوقة. وقد أوضح المجلس أن معدل الوفيات المرتبطة بظروف العمل في المملكة يبلغ 1.12 لكل 100 ألف عامل، وهو من المعدلات الأدنى عالميًا وفقًا لموقع منظمة العمل الدولية.

وأشار بيان المجلس إلى أن السعودية قد حققت إنجازات كبيرة في مجال السلامة والصحة المهنية، مما ساهم في خفض معدلات الحوادث والإصابات في أماكن العمل. كذلك، أعربت جهات دولية، منها المعهد الدولي لإدارة المخاطر والمجلس البريطاني للسلامة، عن إشادتها بالجهود السعودية في هذا المجال.

وأضاف المجلس أن سلامة وصحة العاملين تأتي على رأس الأولويات في المملكة، والتي تضمنت ضمن رؤية السعودية 2030 مبادرة البرنامج الوطني الاستراتيجي للسلامة والصحة المهنية، الذي أطلق عام 2017 لتطوير الأنظمة والقوانين ذات الصلة. وأكد البيان على التزام أصحاب العمل بتوفير التأمين الطبي الشامل للعمال وتطبيق قوانين تقنين العمل تحت أشعة الشمس في الصيف، وذلك بما يتوافق مع المعايير الدولية.

وفي الختام، شدد المجلس على أهمية الدقة في نقل المعلومات، وضرورة الاعتماد على المصادر الموثوقة في تناول مثل هذه القضايا.